Спортивный директор «Салавата»: Амирову будет полезно провести ближайшие два года дома

Спортивный директор ХК «Салават Юлаев» Василий Чижов прокомментировал аренду Родиона Амирова у «Торонто Мэйпл Лифс».



«После переговоров с Амировым мы пришли к единому мнению, что в первую очередь, для его личного развития, форварду будет полезно провести ближайшие два года дома, в системе клуба. Поэтому с клубом «Торонто Мейпл Лифс» подписан договор аренды игрока по системе «1+1». Тренерский штаб команды рассчитывает на потенциал Родиона. В свою очередь, клуб продолжит создавать условия для профессионального роста молодого нападающего», – цитирует Чижова официальный сайт уфимского клуба.



Напомним, что 15 апреля Родион Амиров подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс».