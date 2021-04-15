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Спортивный директор «Салавата»: Амирову будет полезно провести ближайшие два года дома

Спортивный директор «Салавата»: Амирову будет полезно провести ближайшие два года дома
Хоккей / КХЛ 0

Спортивный директор ХК «Салават Юлаев» Василий Чижов прокомментировал аренду Родиона Амирова у «Торонто Мэйпл Лифс».

«После переговоров с Амировым мы пришли к единому мнению, что в первую очередь, для его личного развития, форварду будет полезно провести ближайшие два года дома, в системе клуба. Поэтому с клубом «Торонто Мейпл Лифс» подписан договор аренды игрока по системе «1+1». Тренерский штаб команды рассчитывает на потенциал Родиона. В свою очередь, клуб продолжит создавать условия для профессионального роста молодого нападающего», – цитирует Чижова официальный сайт уфимского клуба.

Напомним, что 15 апреля Родион Амиров подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс».

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