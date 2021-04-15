Илья Самсонов пропустит ближайший матч «Вашингтона» из-за травмы

Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов пропустит матч с «Баффало Сэйбрз» из-за травмы, сообщает журналист Саманта Пэлл в «Твиттере».



«Витек Ванечек сегодня вечером будет в сетке против Буффало. Вторым голкипером будет заявлен Крейг Андерсон. Россиянин Илья Самсонов получил травму верхней части тела», – приводит слова главного тренера «Вашингтона» Питера Лавиолетта Саманта Пэлл.



Напомним, что «Вашингтон» и «Баффало» встретятся друг с другом 16 апреля в 2:00 мск.



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Илья Самсонов провёл 15 игр и оформил один шат-аут.



После 43 игр «Кэпиталз» лидирует в таблице Восточного дивизиона с 60 очками. Вторую строчку занимает «Нью-Йорк Айлендерс», у которого сыграно на одну игру меньше и набрано 58 очков.



По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.