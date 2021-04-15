«Ак Барс» – «Авангард»: после первого периода гости ведут со счётом 2:1

Сегодня, 15 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в седьмом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги встречаются казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». После первого периода гости выигрывают со счётом 2:1.
На 12-й минуте Клим Костин подобрал шайбу у синей линии, дошёл до линии ворот и отдал передачу на Кирилла Семёнова, который открыл счёт в матче.
На 13-й минуте Дмитрий Воронков получил шайбу вблизи правого пятака и броском в касание сравнял счёт, а на 20-й Оливер Каски бросил от синей линии, попал в «домик» Билялову и снова вывел «Авангард» вперёд.
После шести матчей счёт в серии равный — 3-3. В первой игре серии «Авангард» оказался сильнее со счётом 3:1, второй матч также остался за омичами — 2:0. В третьем и четвёртом матчах, прошедших в Балашихе, «Ак Барс» одержал победу с одинаковым счётом 2:1. Пятый матч остался за омичами со счётом 3:2 в овертайме. В шестой игре серии «Ак Барс» одержал победу со счётом 2:0.
- 15 апреля 2021
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