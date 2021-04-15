20-летний Дмитрий Воронков из «Ак Барса» набрал три очка в седьмом матче с «Авангардом»

Сегодня, 15 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в седьмом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги встречаются казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». После второго периода хозяева выигрывают со счётом 3:2. Во всех голах казанцев поучаствовал 20-летний нападающий Дмитрий Воронков.



На 12-й минуте Клим Костин подобрал шайбу у синей линии, дошёл до линии ворот и отдал передачу на Кирилла Семёнова, который открыл счёт в матче.



На 13-й минуте Дмитрий Воронков получил шайбу вблизи правого пятака и броском в касание сравнял счёт, а на 20-й Оливер Каски бросил от синей линии, попал в «домик» Билялову и снова вывел вперёд «Авангард».

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На 35-й минуте Воронков вместе с Сафоновым ассистировал Альберту Яруллину, а на 37-й Воронков из-за ворот выкатил шайбу на пятак Артёму Галимову, который впервые в матче вывел «Ак Барс» вперёд.

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После шести матчей счёт в серии равный — 3-3. В первой встрече серии «Авангард» оказался сильнее со счётом 3:1, второй матч также остался за омичами — 2:0. В третьем и четвёртом матчах, прошедших в Балашихе, «Ак Барс» одержал победу с одинаковым счётом 2:1. Пятый матч остался за омичами со счётом 3:2 в овертайме. В шестом матче серии «Ак Барс» одержал победу со счётом 2:0.