Амиров: я постоянно наблюдаю за «Торонто», смотрю матчи или нарезку лучших моментов

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Родион Амиров прокомментировал свой переход в канадский клуб.

«Мы долго думали, общались с руководством клубов, с агентами, обсуждали с родителями. Долго принимали решение, но главное то, что я хочу развиваться. Хочу почувствовать, как всё устроено в «Торонто», как выходить на уровень НХЛ. При этом здорово остаться ещё на один-два года в России, чтобы окрепнуть. «Салават Юлаев» – мой родной клуб, мне очень все нравится. Хочу поиграть еще при своих болельщиках.

Да, «Торонто» – очень сильная команда, и там все нападающие – звезды. Поэтому я постоянно наблюдаю за «Мэйпл Лифс», смотрю матчи или нарезку лучших моментов. Мне очень нравится их стиль. И я буду делать все, чтобы дорасти до такого уровня», – цитирует Амирова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что российский нападающий заключил контракт новичка с «Торонто», однако ближайший год проведёт в аренде в «Салавате Юлаеве».

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021 Амиров принял участие в 39 встречах, в которых набрал 13 (9+4) очков при показателе полезности "-1". В текущем плей-офф Кубка Гагарина он провёл девять игр, не отметившись в них результативными действиями и продемонстрировав показатель полезности "-1".



Также в минувшем сезоне хоккеист выступал за «Толпар» в Молодёжной хоккейной лиге: провёл пять игр в плей-офф и отдал в них три результативные передачи.