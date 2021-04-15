«Ак Барс» и «Авангард» сыграют в овертайме в седьмом финальном матче

В седьмом матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» принимает омский «Авангард». Встреча проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани, после трёх периодов счёт в матче равный — 3:3 (1:2, 2:0, 0:1).
На 12-й минуте Клим Костин подобрал шайбу у синей линии, дошёл до линии ворот и отдал передачу на Кирилла Семёнова, который открыл счёт в матче.
На 13-й минуте Дмитрий Воронков получил шайбу вблизи правого пятака и броском в касание сравнял счёт, а на 20-й Оливер Каски бросил от синей линии, попал в «домик» Билялову и снова вывел вперёд «Авангард».
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На 35-й минуте Воронков вместе с Сафоновым ассистировал Альберту Яруллину, а на 37-й Воронков из-за ворот выкатил шайбу на пятак Артёму Галимову, который впервые в матче вывел «Ак Барс» вперёд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
На 50-й минуте после нескольких отскоков у ворот казанцев первым на шайбе оказался Вилле Покка, который сравнял счёт – 3:3.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После шести матчей счёт в серии равный — 3-3. В первой игре серии «Авангард» оказался сильнее со счётом 3:1, второй матч также остался за омичами — 2:0. В третьем и четвёртом матчах, прошедших в Балашихе, «Ак Барс» одержал победу с одинаковым счётом 2:1. Пятый матч остался за омичами со счётом 3:2 в овертайме. В шестой игре серии «Ак Барс» одержал победу со счётом 2:0.
- 15 апреля 2021
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