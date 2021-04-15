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Видео гола Каски, который вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина

Видео гола Каски, который вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0
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В седьмом матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась победой гостей после овертайма со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0). Победную шайбу забросил Оливер Каски.

На четвёртой минуте овертайма после сольного прохода Сергея Точинского Каски в одиночестве получил шайбу между двумя пятаками – по центру ворот – бросил точно в верхний угол и вывел омичей в финал.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

По итогам семи матчей «Авангард» выиграл серию — 4-3. В первой игре серии «Авангард» оказался сильнее со счётом 3:1, второй матч также остался за омичами — 2:0. В третьем и четвёртом матчах, прошедших в Балашихе, «Ак Барс» одержал победу с одинаковым счётом 2:1. Пятый матч остался за омичами со счётом 3:2 в овертайме. В шестой игре серии «Ак Барс» одержал победу со счётом 2:0, а в седьмой победил «Авангард» – 4:3.

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в овертайме и вышел в финал Кубка Гагарина
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