«Динамо» обыграло «Локо» в первом матче финала Кубка Харламова

В первом финальном матче Молодёжной хоккейной лиги московское «Динамо» обыграло ярославский «Локо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ-Арена – имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась после буллитов победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу бело-голубых.



В первом периоде команды не забросили ни одной шайбы. Во втором – на 29-й минуте Александр Кисаков вывел вперёд динамовцев после передач Армана Ирицяна и Максима Махрина. На 50-й минуте гости сравняли счёт: Степану Никулину Ассистировали Максим Денежкин и Егор Манин. Решающий буллит забросил динамовец Даниил Гутик – воспитанник «Локо».



Столичная команда завершила регулярный чемпионат Западной конференции на первом месте, набрав 107 очков, ярославцы отстали на один балл и завершили регулярку на второй строчке. В плей-офф бело-голубые обыграли «Атлант», «Красную Армию» и «Толпар» (все – 3-0). Таким образом, динамовцы стали первыми в истории Кубка Харламова, кто дошёл до финала без поражений. Железнодорожники по ходу плей-офф обыграли петербургское «Динамо» (3-0), «СКА-1946» и «Ирбис» (оба – 3-1). Отметим, что в четвёртом матче с «Ирбисом» ярославская команда отыгралась со счёта 2:5 и в овертайме одержала победу – 7:6.



Следующий матч серии состоится 16 апреля в Москве в 19:00 мск.