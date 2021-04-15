Хартли: финальная комбинация «Авангарда» – это что-то прекрасное, горжусь ребятами

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, как настраивал команду на овертайм.



«Я очень много раз участвовал в сериях плей-офф. Казань и «Авангард» заслуживали вместе идти играть против ЦСКА, но только одна команда могла пройти дальше. Я сказал ребятам, что мы в одном броске от победы и поражения. Соперник силён, сказал ребятам, что надо играть максимально серьёзно. В овертайме пришлось брать тай-аут, так как наши игроки сильно устали. Финальная комбинация от Толчинского, Хохлачёва и Каски – это что-то прекрасное. Я горжусь нашими ребятами и рад победе», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Напомним, что в финале Кубка Гагарина омская команда встретится с московским ЦСКА.