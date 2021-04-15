Главный тренер МХК «Динамо» прокомментировал победу в первом матче финала Кубка Харламова

Главный тренер МХК «Динамо» (Москва) Ярослав Люзенков прокомментировал победу в первом матче финала Кубка Харламова с МХК «Локо» (2:1 Б). Автором победного буллита стал нападающий бело-голубых Даниил Гутик.

«Как и ожидалось, игра и серия будут тяжёлыми. Не хватило овертайма и пришлось бить буллиты. В действиях обеих команд чувствовалась нервозность. Не получилось у нас сделать то, что мы наигрывали на тренировках. Но в целом всё равно доволен, что взяли первый матч.

Не скажу, что длинная пауза между играми повлияла на нас. Пять или шесть дней прошло между матчами, но в этом плане не было никакой проблемы. Здесь больше сказалось то, что идёт накал финального матча. В голове у ребят присутствует такой момент, что они сами себя накручивают, накручивают и выходят немного скованными. Нужно убрать эмоции и играть так, как могут и умеют.

Искали сложные решения? Совершенно верно. Мы об этом и говорили, что нужно сыграть попроще, а дальше игра покажет. Выдумывали сложные ситуации, и это приводило к тому, что появлялась проблема в обратную сторону.

Почему не выпустил Гутика раньше бить буллит? Ну мы же следим на тренировках за тем, кто и как бьёт буллиты. У нас есть определённый ряд игроков, в который он также входит. Сначала выпустили одних, а потом уже решили выпустить и его», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.