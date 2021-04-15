Гутик: мой гол пока вообще ничего не даёт. «Динамо» выиграло всего один матч

Нападающий МХК «Динамо» (Москва) Даниил Гутик прокомментировал победу в первом матче финала Кубка Харламова с МХК «Локо» (2:1 Б). 19-летний форвард стал автором победного буллита.

«Тренерский штаб поправлял нас в тех моментах, когда мы делали лишнюю передачу. Нужно бросать, потому что моментов в таких тяжёлых играх будет не так много. Постараемся исправиться в следующем матче.

Обычно отпраздновал шайбу, порадовался. Это всего лишь одна игра, поэтому много не радовались. Забил, выиграли, забыли и готовимся к следующей встрече. Мой гол пока вообще ничего не даёт, мы выиграли всего одну игру. Нужно выиграть ещё три. Когда закончится серия, тогда и можно будет о чём-то говорить, а сейчас нечего – одна игра ничего не значит.

Мне кажется, мне не помогло то, что я знаю Горшкова. В принципе я не бил так много буллитов Егору. Просто на тренировке последнюю неделю отрабатывал такой буллит, сегодня решил попробовать его в игре», — передаёт слова Гутика корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.