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Гутик: мой гол пока вообще ничего не даёт. «Динамо» выиграло всего один матч

Гутик: мой гол пока вообще ничего не даёт. «Динамо» выиграло всего один матч
Хоккей / МХЛ 0
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Нападающий МХК «Динамо» (Москва) Даниил Гутик прокомментировал победу в первом матче финала Кубка Харламова с МХК «Локо» (2:1 Б). 19-летний форвард стал автором победного буллита.

«Тренерский штаб поправлял нас в тех моментах, когда мы делали лишнюю передачу. Нужно бросать, потому что моментов в таких тяжёлых играх будет не так много. Постараемся исправиться в следующем матче.

Обычно отпраздновал шайбу, порадовался. Это всего лишь одна игра, поэтому много не радовались. Забил, выиграли, забыли и готовимся к следующей встрече. Мой гол пока вообще ничего не даёт, мы выиграли всего одну игру. Нужно выиграть ещё три. Когда закончится серия, тогда и можно будет о чём-то говорить, а сейчас нечего – одна игра ничего не значит.

Мне кажется, мне не помогло то, что я знаю Горшкова. В принципе я не бил так много буллитов Егору. Просто на тренировке последнюю неделю отрабатывал такой буллит, сегодня решил попробовать его в игре», — передаёт слова Гутика корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Даниил Гутик: остался осадочек, поэтому, если забью «Локо», буду праздновать
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