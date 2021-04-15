Кожевников: у «Авангарда» хреновый тренер. В финале им ничего не светит

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о тренере «Авангарда» Бобе Хартли.



«Авангарду» повезло в решающем матче с «Ак Барсом». У омичей просто есть игроки, которые могут забивать. Вы поймите, у Омска хорошая команда, а вот тренер хреновый. Почему? В «Авангард» вложили столько денег, а он лишь в седьмом матче побеждает «Ак Барс». Они должны были закончить серию намного раньше! С таким составом команда должна была спокойно всех проходить, а она играет серии по семь матчей.



Хорошая команда, много денег, набрали игроков — с такой командой этот «величайший» тренер ничего не смог сделать. Да, вышли в финал, но это за счёт желания игроков. Ничего великого для этой команды он не сделал. Поставьте туда толкового тренера — он будет добиваться успеха. Хартли же загубил двух вратарей для сборной! А мы радуемся, что «Авангард» вышел в финал. Вложенные деньги не соответствуют тренерскому «таланту». С таким тренером «Авангарду» ничего в финале не светит», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

И всё-таки «Авангард»! Потрясающий бросок защитника Каски отправил Омск в финал КХЛ! В шикарной седьмой битве «Авангарда» и «Ак Барса» вновь сильнее оказалась гостевая команда.