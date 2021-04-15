Квартальнов: говорят, у тренеров пять тузов. Но не буду никому никакие сказки рассказывать

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о выступлении команды в финальной серии Восточной конференции.



«Не выиграли четыре игры дома, так получилось. «Авангард» был сильнее, мы проиграли. Конечно, хотели другого результата, но получилось так. Соперник забил на один гол больше, вот это ключевое. Мы не выходили из игрового ритма, не должны были проигрывать дома. Сегодня забили три гола. В моей карьере не было такого, чтобы команда проигрывала четыре домашних матча серии.



Ещё раз говорю, команда проиграла. Говорят, у тренеров пять тузов, на лопатки не положишь. Конечно, есть много ошибок. Кого-то не поставили, кого-то заменили. Виноват тренер. Не буду никому никакие сказки рассказывать. Есть много моментов», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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