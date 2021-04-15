Каски — о секрете побед в овертаймах: надо доверять своей команде и бросать из всех точек

Защитник «Авангарда» Оливер Каски поделился эмоциями от игры седьмой игры финальной серии Восточной Конференции с «Ак Барсом».

«Очень плотный матч получился, как и вся серия. Мы придерживались своего плана на игру, а когда так делаешь, то голы приходят. Сегодня победили. По большому счёту, нам нечего было терять в третьем периоде, всего на один гол отставали. Мы всегда настроены на то, что нам удастся забить этот гол.



В своём первом голе я просто заскочил в зону нападения и получил шайбу от партнёров. А в овертайме Толчинский проявил свои лучшие стороны, прекрасно катился, затем Хохлачёв выдал на меня невероятный пас, я увидел пустой угол и бросил. В овертаймах нельзя на чём-то зацикливаться. Надо доверять своей команде и наносить броски из всех точек. Так уж получилось, что в обоих овертаймах нам получилось забить быстро», – передаёт слова Каски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.