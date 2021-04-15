Сергей Гимаев: у «Авангарда» есть все шансы против ЦСКА. «Локомотив» это уже показал

Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев — младший поделился мнением о седьмой игре финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.



«Однозначно согласен, что это лучшая серия за последнее время. Получил огромное удовольствие от происходящего на льду. Обе команды были достойны финала, и здорово, что в седьмой встрече, в овертайме только определился победитель. «Авангард» оказался удачливее, оказался в нужный момент сильнее, поэтому заслуженно сыграет в финале.



Чего не хватило «Ак Барсу»? Он играл здорово. Мне понравилось то, как они выкрутились из ситуации, проигрывая 0:2 в серии. Смогли какие-то небольшие перестановки сделать тактические, сдвинулись — выиграли два матча в Балашихе. Вообще, команды были равны и поочерёдно выходили вперёд в серии. Сегодня всё решил эпизод в овертайме, хотя были моменты у «Ак Барса», и будь они чуть точнее — были бы в финале.



Конечно, у «Авангарда» есть шансы против ЦСКА. Это уже продемонстрировал «Локомотив», только в седьмой встрече ЦСКА смог их обыграть. И вообще, «Локомотив» — одна из команд, которые больше всего впечатлили в этом сезоне. Они показали, что с ЦСКА можно и нужно играть. А «Авангард» показывает отличную игру, у них все шансы», – сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.