Яруллин: «Ак Барсу» не стыдно за свою игру. Радует, что у нас растёт такая молодёжь

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин высказался о молодых игроках казанской команды.



«Не стоит вспоминать шестой матч. Сегодня был новый день. Нам не стыдно за свою игру. Радует, что у нас растёт такая молодёжь, как Воронков, Сафонов, Галимов. Они никогда не играли седьмые матчи, но они показали себя великолепно сегодня, выразительно, достойно сыграли. Самое главное им, не останавливаться и работать дальше», — передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



В седьмом матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась победой гостей после овертайма со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0).