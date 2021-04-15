Яруллин: «Ак Барсу» не стыдно за свою игру. Радует, что у нас растёт такая молодёжь
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин высказался о молодых игроках казанской команды.
«Не стоит вспоминать шестой матч. Сегодня был новый день. Нам не стыдно за свою игру. Радует, что у нас растёт такая молодёжь, как Воронков, Сафонов, Галимов. Они никогда не играли седьмые матчи, но они показали себя великолепно сегодня, выразительно, достойно сыграли. Самое главное им, не останавливаться и работать дальше», — передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В седьмом матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась победой гостей после овертайма со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0).
Яруллин: это была одна из лучших серий в истории КХЛ. «Авангарду» — удачи в финале
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