В серии «Ак Барс» – «Авангард» выигрывали только гости, во всех матчах они открывали счёт

В завершившейся финальной серии Восточной конференции КХЛ сложилась удивительная статистика.



Во всех семи матчах победу одерживали гости, и каждый раз это происходило после того, как они же открывали счёт в матче.



«Ак Барса» до первого поражения в этой серии не проигрывал дома в плей-офф сезона 2020/2021 – обе серии предыдущих раундов казанская команда, занявшая первое место в Восточной конференции, выигрывала со счётом 4:0. «Авангард» до этого потерпел одно домашнее поражение в текущем плей-офф – от «Металлурга» в первом матче полуфинала Востока 2:5.



В седьмом матче финала Восточной конференции КХЛ, проходившем на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани, «Авангард» переиграл «Ак Барс» в овертайме со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0).

«Можно пересматривать вечно». Что творилось после невероятной победы «Авангарда» Хартли обнимался с Ковальчуком, а затем говорил, что эта серия достойна экранизации.