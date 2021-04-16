Орлов забросил в ворота «Баффало», прервав 6-матчевую безголевую серию

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Баффало Сэйбрз». Завершился 1-й период, в матче ничья – 1:1.



За 23 секунды до окончания дебютного отрезка игры 29-летний российский защитник «столичных» Дмитрий Орлов мощным щелчком поразил ворота голкипера «Баффало» Дастина Токарски. Результативную передачу на свой счёт записал американский форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Орлов проводит 39-ю игру. На его счету теперь стало 13 (6+7) очков при показателе полезности «+9» и 14 минутах штрафного времени.