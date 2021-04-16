Свечников забросил 11-ю шайбу за «Каролину» в сезоне, прервав 7-матчевую безголевую серию

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 2:0.

На старте 2-го периода за «Каролину» отличился 21-летний российский нападающий Андрей Свечников. Ему удалось поразить ворота голкипера «Нэшвилла» Юусе Сароса броском с неудобной руки. Результативные передачи на счету Даги Хэмилтона и Джейккоба Славина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Каролины».

Таким образом, Свечников прервал 7-матчевую серию без голов. Эта шайба стала для него 11-й в текущем сезоне, всего на его счету 29 (11+18) очков при показателе полезности «+1» и 30 минутах штрафного времени.