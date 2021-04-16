Манта повторил достижение Березина за «Вашингтон», установленное в сезоне-2002/2003

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Баффало Сэйбрз». Идёт 3-й период, впереди гости – 4:2.

На 10-й минуте 2-го периода заброшенной шайбой отличился 26-летний канадский форвард «Вашингтона» Энтони Манта, который оказался в составе «столичных» перед дедлайном, перейдя из «Детройта». Он отметился второй заброшенной шайбой за «Кэпиталз» во втором матче кряду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».

Как сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», Манта — всего лишь восьмой игрок в истории «Кэпиталз», отметившийся голом в каждой из своих первых двух или более игр с «Вашингтоном», и первый после Сергея Березина, начиная с сезона-2002/2003.

Напомним, что за Манту «Вашингтон» отдал сразу двух игроков – Якуба Врану и Рихарда Паника.