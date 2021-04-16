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3 очка Панарина и шат-аут Шестёркина помогли «Рейнджерс» крупно обыграть «Нью-Джерси»

3 очка Панарина и шат-аут Шестёркина помогли «Рейнджерс» крупно обыграть «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду всухую крупно обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:0.

По голу в составе «Рейнджерс» на свой счёт записали Джейкоб Труба и Райан Линдгрен, а российский нападающий Артемий Панарин отметился дублем.

Кроме дубля, за 17.38 на льду Панарин отдал и голевую передачу, заработав в этой игре коэффициент полезности «+4». Его соотечественник Павел Бучневич набранными очками не отметился и завершил встречу с «0» по показателю полезности, как и Виталий Кравцов, проведший на льду 9.36. Экс-форвард «Трактора» почти записал на свой счёт дебютную шайбу в НХЛ, однако взятие ворот было отменено.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин оформил второй шат-аут в сезоне, отразив все 16 бросков по воротам.

«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 48 очков в 43 встречах, занимает 5-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Джерси Дэвилз» (34) – 7-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Труба (Блэквелл, Зибанеджад) – 00:47' (5x5)   2:0 Линдгрен (Панарин, Фокс) – 06:39' (5x5)   3:0 Панарин (Строум, Блэквелл) – 12:00' (5x5)   4:0 Панарин (Строум, Блэквелл) – 32:51' (5x5)

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду потерпел 3-е поражение кряду, уступив «Виннипег Джетс» — 2:5. Российский форвард «кленовых листьев» Илья Михеев – без набранных очков и с коэффициентом полезности «0» за 14.07 на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Гальченюк (Марнер, Таварес) – 03:42' (5x5)   1:1 Элерс (Пионк, Дюбуа) – 10:45' (5x4)   1:2 Коннор (Шайфли, Пионк) – 11:12' (5x5)   1:3 Шайфли (Коннор) – 13:54' (5x5)   2:3 Таварес (Спецца, Робертсон) – 26:47' (5x5)   2:4 Элерс – 45:24'   2:5 Коннор (Штястны, Шайфли) – 59:23' (en)
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