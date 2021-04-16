3 очка Панарина и шат-аут Шестёркина помогли «Рейнджерс» крупно обыграть «Нью-Джерси»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду всухую крупно обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:0.

По голу в составе «Рейнджерс» на свой счёт записали Джейкоб Труба и Райан Линдгрен, а российский нападающий Артемий Панарин отметился дублем.

Кроме дубля, за 17.38 на льду Панарин отдал и голевую передачу, заработав в этой игре коэффициент полезности «+4». Его соотечественник Павел Бучневич набранными очками не отметился и завершил встречу с «0» по показателю полезности, как и Виталий Кравцов, проведший на льду 9.36. Экс-форвард «Трактора» почти записал на свой счёт дебютную шайбу в НХЛ, однако взятие ворот было отменено.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин оформил второй шат-аут в сезоне, отразив все 16 бросков по воротам.

«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 48 очков в 43 встречах, занимает 5-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Джерси Дэвилз» (34) – 7-е.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду потерпел 3-е поражение кряду, уступив «Виннипег Джетс» — 2:5. Российский форвард «кленовых листьев» Илья Михеев – без набранных очков и с коэффициентом полезности «0» за 14.07 на льду.