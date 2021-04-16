Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол и результативная передача Свечникова помогли «Каролине» победить «Нэшвилл»

Гол и результативная передача Свечникова помогли «Каролине» победить «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз», победу в которой одержали хозяева льда со счётом 4:1.

За «Каролину» отличились Уоррен Фёгеле, Андрей Свечников, Винсент Трочек и Себастьян Ахо. Автором единственного гола «Нэшвилла» стал Эрик Хаула.

Российскому форварду «Каролины» Андрею Свечникову удалось прервать 7-матчевую безголевую серию, кроме заброшенной шайбы на его счету и голевая передача. В матче с «Нэшвиллом» его игровое время составило 13 минут 56 секунд, а показатель полезности «0». У хоккеиста «Нэшвилла» Якова Тренина – «-1» за 13.3.54 на льду.

«Каролина Харрикейнз», набрав 60 очков в 42 играх, лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Нэшвилл Предаторз» (49) – на 5-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Фёгеле (Стаал, Нидеррайтер) – 18:26' (5x5)   2:0 Свечников (Хэмилтон, Славин) – 20:14' (4x4)   3:0 Трочек (Песке, Нечас) – 25:34' (5x5)   3:1 Хаула (Сиссонс, Харпур) – 49:30' (4x5)   4:1 Ахо (Трочек, Свечников) – 57:22' (5x4)

В параллельной встрече «Бостон Брюинз» на домашнем льду одолел «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1. У голкипера «Айлендерс» Семёна Варламова 41 сейв. Отметим, что за «Бостон» отличился Тейлор Холл, недавно обменянный из «Баффало Сэйбрз», а за «Айлендерс» Трэвис Зейджак, перешедший из «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Маршан (Бержерон, Райлли) – 01:49' (5x5)   2:0 Смит (Крейчи, Макэвой) – 17:55' (5x4)   2:1 Зейджак (Барзал, Эберле) – 22:56' (5x5)   3:1 Холл (Пастрняк) – 41:52' (5x5)   4:1 Маршан (Пастрняк) – 58:24' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021