Гол и результативная передача Свечникова помогли «Каролине» победить «Нэшвилл»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз», победу в которой одержали хозяева льда со счётом 4:1.
За «Каролину» отличились Уоррен Фёгеле, Андрей Свечников, Винсент Трочек и Себастьян Ахо. Автором единственного гола «Нэшвилла» стал Эрик Хаула.
Российскому форварду «Каролины» Андрею Свечникову удалось прервать 7-матчевую безголевую серию, кроме заброшенной шайбы на его счету и голевая передача. В матче с «Нэшвиллом» его игровое время составило 13 минут 56 секунд, а показатель полезности «0». У хоккеиста «Нэшвилла» Якова Тренина – «-1» за 13.3.54 на льду.
«Каролина Харрикейнз», набрав 60 очков в 42 играх, лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Нэшвилл Предаторз» (49) – на 5-м месте.
В параллельной встрече «Бостон Брюинз» на домашнем льду одолел «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1. У голкипера «Айлендерс» Семёна Варламова 41 сейв. Отметим, что за «Бостон» отличился Тейлор Холл, недавно обменянный из «Баффало Сэйбрз», а за «Айлендерс» Трэвис Зейджак, перешедший из «Нью-Джерси Дэвилз».
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