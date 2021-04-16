«Филадельфия» одолела «Питтсбург» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Питтсбург Пингвинз» в серии послематчевых буллитов. Счёт встречи – 2:1.

В составе победителей шайбу с игры забросил Якуб Ворачек, победный буллит реализовал Шон Кутюрье. Российский защитник Иван Проворов за 24.36 на площадке результативных действий не совершил.

За «Питтсбург» единственный гол забил Сидни Кросби.

«Флайерз» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Пингвинз» это третье поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 17 апреля «Филадельфия» проведёт дома с «Вашингтон Кэпиталз», а «Питтсбург» 17 и 18 апреля проведёт выездные встречи с «Баффало Сэйбрз».

В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Рейнджерс» дома разгромил «Нью-Джерси Дэвлиз» со счётом 4:0.