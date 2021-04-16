Панарин: «Рейнджерс» поймали свою игру, но всё равно не идеально. Больше пасуйте на меня

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал игру своей команды с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0).
«Приятно доминировать, конечно, поймали свою игру. Но всё равно играем не идеально, есть много недочётов, будем работать, потому что у нас серьёзные игры впереди. Что нужно улучшить? Наверное, надо поменьше терять шайбу, особенно на синей линии. Сегодня ребята вели, я в первых рядах, много рискуем, теряем шайбу. Игры будут серьёзнее, нужно чуть-чуть построже играть в обороне. Но, в принципе, всё хорошо, я говорю о маленьких недочётах. И больше пасуйте на меня.
Мало что меняется, весь сезон играешь против хороших команд, каждый матч стараешься положить в копилку пару очков. Сильно ничего не меняем, просто все понимают серьёзность этих игр», – цитирует Панарина официальный сайт клуба.
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