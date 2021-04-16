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Голкипер «Баффало» Токарски, обыграв «Вашингтон», выиграл первый матч в НХЛ с 2015 года

Голкипер «Баффало» Токарски, обыграв «Вашингтон», выиграл первый матч в НХЛ с 2015 года
Хоккей / НХЛ 0

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уступил «Баффало Сэйбрз» со счётом 2:5.

Одним из главных героев матча стал голкипер «Баффало» Дастин Токарски, отразивший 27 бросков из 29. Для 31-летнего вратаря эта победа стала первой в нынешнем сезоне НХЛ и первой в лиге с 13 декабря 2015 года, когда он защищал ворота «Монреаль Канадиенс» в матче с «Оттавой Сенаторз». С тех пор Токарски преимущественно играл в АХЛ, а в НХЛ либо сидел в запасе, либо терпел поражения.

В составе «Баффало» отличились Сэм Райнхарт, Виктор Олофссон, Кейси Миттельштадт, Андерс Бьорк и Тейдж Томпсон. За «Вашингтон» — Дмитрий Орлов и Энтони Манта.

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