Гусев провёл почти 18 минут в дебютном матче за «Флориду» и заработал полезность «-1»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду обыграла «Флориду Пантерз» в овертайме со счётом 3:2.

За «Флориду» дебютировал российский нападающий Никита Гусев. Он провёл на льду 17 минут 54 секунды (из них ровно четыре минуты при игре в большинстве), на его счету три броска в створ ворот при показателе полезности «-1». 28-летний форвард пополнил состав «пантер» в дедлайн после того, как его контракт с «Нью-Джерси Дэвилз» был расторгнут после прохождения через безусловный драфт отказов.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами. За «Тампу» отличились Алекс Киллорн и Росс Колтон, а за «Флориду» — Патрик Хёрнквист и Энтони Дюклер. Точный бросок Виктора Хедмана принёс «Тампе» победу в овертайме.