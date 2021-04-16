Шестёркин вышел на 10-е место среди российских вратарей по матчам на «0» за карьеру в НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду всухую крупно обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:0.
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 16 бросков. Примечательно, что первый матч на ноль Игорь провёл в предыдущей встрече с «Нью-Джерси» (3:0). Шестёркин вышел на 10-е место за карьеру в НХЛ по матчам на «0» среди российских вратарей, повторив результат Ильи Сорокина, Андрея Трефилова и Ильи Самсонова.
Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59), второе место занимает Николай Хабибулин (46), топ-3 замыкают Илья Брызгалов и голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (по 34). Пятое место занимает голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов (31). Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский располагается на шестом месте с 25 шат-аутами. Следом идут вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин (11), Михаил Шталенков (восемь) и голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев (шесть).
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