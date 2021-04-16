Арбитры отменили первый гол Кравцова в НХЛ, зафиксировав офсайд после видеопросмотра

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду всухую крупно обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:0.

По голу в составе «Рейнджерс» на свой счёт записали Джейкоб Труба и Райан Линдгрен, а российский нападающий Артемий Панарин отметился дублем. Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов провёл на льду 9.36 и не набрал очков. В середине третьего периода экс-нападающий «Трактора» почти записал на свой счёт дебютную шайбу в НХЛ, однако взятие ворот было отменено.

Тренерский штаб «дьяволов» использовал челлендж на предмет офсайда, и арбитры после видеопросмотра признали правоту главного тренера «Нью-Джерси» Линди Раффа. Для 21-летнего форварда этот матч был седьмым в НХЛ, на данный момент в его активе 1 (0+1) очко при нейтральном показателе полезности.

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