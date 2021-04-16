Панарин уступает только Макдэвиду и Драйзайтлю по показателю «очки за матч» в сезоне НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду всухую крупно обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:0.

По голу в составе «Рейнджерс» на свой счёт записали Джейкоб Труба и Райан Линдгрен, а российский нападающий Артемий Панарин отметился дублем. В активе россиянина стало 46 (15+31) очков в 32 матчах сезона, что является 11-м результатом в гонке бомбардиров. При этом необходимо заметить, что Панарин пропустил значительную часть сезона после обвинений в свой адрес со стороны Андрея Назарова.

29-летний нападающий уступает только капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (69 очков в 42 матчах) и его одноклубнику Леону Драйзайтлю (61 в 42) по показателю «очки за матч» в этом сезоне НХЛ. В среднем Панарин набирает 1,44 очка за матч, тогда как Макдэвид — 1,64, а Драйзайтль — 1,45.