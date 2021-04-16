Никлас Бекстрём стал вторым игроком в истории «Вашингтона», сыгравшим 1000 матчей за клуб

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уступил «Баффало Сэйбрз» со счётом 2:5.

Для нападающего столичной команды Никласа Бекстрёма этот матч стал 1000-м за клуб и за карьеру в лиге. Шведский форвард стал вторым игроком в истории «Кэпиталз», кому покорилось это достижение. Клубный рекорд принадлежит капитану команды Александру Овечкину, в активе которого 1192 матча.

33-летний Бекстрём является обладателем Кубка Стэнли 2018 года. За карьеру в клубе он забросил 257 шайб и сделал 715 результативных передач при показателе полезности "+120" и 476 минутах штрафного времени. В этом сезоне на его счету 45 (14+31) очков в 44 встречах.