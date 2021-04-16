Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Холл забил первый гол за «Бостон», прервав 17-матчевую серию без заброшенных шайб в сезоне

Холл забил первый гол за «Бостон», прервав 17-матчевую серию без заброшенных шайб в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» на домашнем льду одолел «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1.

Автором третьей шайбы «Бостона» стал канадский форвард Тейлор Холл, для которого этот матч стал вторым за «мишек» после обмена из «Баффало Сэйбрз». 29-летний форвард забил первый гол за «Бостон», заодно прервав 17-матчевую серию без заброшенных шайб в этом сезоне. В активе Тейлора стало 20 (3+17) очков в 39 матчах регулярки при показателе полезности «-21».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Единственную шайбу «Айлендерс» записал на свой счёт Трэвис Зейджак, также недавно перешедший в стан «островитян» из «Нью-Джерси Дэвилз».

Гусев – во «Флориде», а Куликов – в «Эдмонтоне». Все главные сделки дедлайна в НХЛ
Последние два дня трансферного рынка в НХЛ получились богатыми на интересные переходы.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021