Холл забил первый гол за «Бостон», прервав 17-матчевую серию без заброшенных шайб в сезоне
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» на домашнем льду одолел «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1.
Автором третьей шайбы «Бостона» стал канадский форвард Тейлор Холл, для которого этот матч стал вторым за «мишек» после обмена из «Баффало Сэйбрз». 29-летний форвард забил первый гол за «Бостон», заодно прервав 17-матчевую серию без заброшенных шайб в этом сезоне. В активе Тейлора стало 20 (3+17) очков в 39 матчах регулярки при показателе полезности «-21».
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Единственную шайбу «Айлендерс» записал на свой счёт Трэвис Зейджак, также недавно перешедший в стан «островитян» из «Нью-Джерси Дэвилз».
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