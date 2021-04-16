Шестёркин — о втором шат-ауте подряд: без партнёров этого бы никогда не произошло

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0) прокомментировал второй шат-аут за карьеру в лиге.
«Очевидно, два шатаута — это здорово, но факт в том, что этого бы не произошло без партнёров. Они падают, блокируют каждый удар, «поедают» шайбы. Без них этого бы никогда не произошло», — приводятся слова Шестёркина на официальном сайте НХЛ.
Российский вратарь «Рейнджерс» оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 16 бросков. Примечательно, что первый матч на ноль Игорь провёл в предыдущей встрече с «Нью-Джерси» (3:0). Шестёркин вышел на 10-е место за карьеру в НХЛ по матчам на «0» среди российских вратарей, повторив результат Ильи Сорокина, Андрея Трефилова и Ильи Самсонова.
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