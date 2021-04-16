ЦСКА — «Авангард»: кто выиграет Кубок Гагарина?

В воскресенье, 18 апреля, состоится первый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором встретятся московский ЦСКА и омский «Авангард». Первая встреча пройдёт в Москве.
«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Кто выиграет Кубок Гагарина?».
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Напомним, в седьмом матче финала Восточной конференции КХЛ, проходившем на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани, «Авангард» переиграл «Ак Барс» в овертайме со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0).
В финале Кубка Гагарина «Авангард» сыграет с ЦСКА. Таким образом, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале сыграют одни и те же команды. Напомним, что они играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.
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