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Боунесс: Гурьянов провёл свою лучшую игру

Боунесс: Гурьянов провёл свою лучшую игру
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс поделился мнением о российском нападающем «Старз» Денисе Гурьянове.

«Это, безусловно, его лучшая игра», — цитирует Боунесса журналист Саад Юсуф в своём «твиттере».

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома победил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Гурьянов (2), Миро Хейсканен и Джо Павелски. Российский форвард за 14.49 на площадке кроме дубля записал на свой счёт результативную передачу и заработал показатель полезности «+2». Гурьянов по итогам матча стал первой звездой встречи.

Следующий матч, 18 апреля, команды проведут между собой, затем «Даллас» 20 и 21 апреля примет «Детройт Ред Уингз».

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