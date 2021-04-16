Боунесс: Гурьянов провёл свою лучшую игру
Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс поделился мнением о российском нападающем «Старз» Денисе Гурьянове.
«Это, безусловно, его лучшая игра», — цитирует Боунесса журналист Саад Юсуф в своём «твиттере».
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома победил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Гурьянов (2), Миро Хейсканен и Джо Павелски. Российский форвард за 14.49 на площадке кроме дубля записал на свой счёт результативную передачу и заработал показатель полезности «+2». Гурьянов по итогам матча стал первой звездой встречи.
Следующий матч, 18 апреля, команды проведут между собой, затем «Даллас» 20 и 21 апреля примет «Детройт Ред Уингз».
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