Хедман: Кучеров — один из лучших игроков в мире, мы надеемся, что он сыграет в плей-офф

Защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал возможное возвращение в строй нападающего Никиты Кучерова, который из-за травмы не играл в нынешнем сезоне.



«Кучеров — это Кучеров, это один из лучших игроков в мире. Мы надеемся, что он будет готов играть в плей-офф, но не знаем этого наверняка. Сейчас трудно строить предположения. Но когда такой хоккеист возвращается в состав, то это импульс не только дня него, но и для команды в целом. Последние несколько лет мы хорошо справлялись с потерями — играли без Стэмкоса в плей-офф, а теперь и без Никиты в регулярном чемпионате. Мы хотим, чтобы Кучеров сыграл в нынешнем сезоне, это один из стимулов для выхода в плей-офф. Он один из лучших хоккеистов в лиге, и я был бы очень рад, если бы он вернулся», — приводит слова Хедмана The Hockey News.



Напомним, что недавно стало известно о том, что Кучеров возобновил занятия на льду.

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