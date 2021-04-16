Депутат Госдумы отреагировал на решение властей США не пустить Мирошниченко в страну

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что нападающий «Омских Ястребов» и юниорской сборной России Иван Мирошниченко не сможет принять участие в юниорском чемпионате мира в Техасе. Миграционная служба США по неизвестным причинам не пускает российского форварда на территорию, даже несмотря на наличие у него визы.



«Давайте мы перестанем в любом вопросе искать политическую подоплёку. Если миграционная служба не пустила, значит, у них есть повод не пускать: неправильно оформленная виза, нарушения в предыдущей поездке. Понимаю, что вам хочется услышать фразу: «Американцы начинают глобальную войну против России». Чушь собачья! Давайте прекратим заниматься ерундой. Мало ли почему одного игрока из целой сборной не пустили. Миграционная служба имеет право остановить любого человека на земле, если к нему есть какие-то претензии. Что и произошло. Я не хочу и не собираюсь видеть в этом какую-то политическую составляющую. Лучше спросите у сотрудников, которые занимались оформлением его визы, что там не так. Уверен, что корень кроется именно в этом месте», — скахал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Лидер юниорской сборной России Иван Мирошниченко пропустит ЮЧМ по решению властей США