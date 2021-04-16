Источник в ФХР: в письме из США сказано, что Мирошниченко не может пересекать границу

Источник в Федерации хоккея России подтвердил «Чемпионату», что власти США приняли решение отказать нападающему Ивану Мирошниченко во въезде в страну.

«В ФХР пришло письмо из США. В этом письме сказано, что Иван Мирошниченко не может пересекать американскую границу. Это решение миграционной службы, оно не подлежит апелляциям и жалобам. У Ивана ранее была такая же ситуация, когда он хотел уехать играть в Северную Америку, но ему не дали визу в Канаду. Сейчас миграционная служба просто не пускает его в США», — сказал собеседник «Чемпионата».

Юниорский чемпионат мира пройдёт в США с 27 апреля по 7 мая. Сборная России планирует отправиться в США 19 апреля.



Перед подписанием контракта с «Авангардом» сообщалось, что Мирошниченко собирался продолжить карьеру в одной из лиг Северной Америки, но не смог получить визу. На юношеских Олимпийских играх Мирошниченко был капитаном сборной и стал вторым бомбардиром турнира после Матвея Мичкова, который в межсезонье сменил систему «Локомотива» на СКА.