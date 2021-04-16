Пять игроков «Ак Барса» получили приглашение в сборную после вылета из плей-офф КХЛ

Штаб сборной России дополнительно вызвал шесть игроков для подготовки к чемпионату мира, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Приглашение в сборную получили: Михаил Науменков («Салават Юлаев»), Тимур Билялов, Никита Лямкин, Дмитрий Юдин, Артём Галимов и Дмитрий Воронков (все — «Ак Барс»).
Вратари: Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов («Трактор»), Тимур Билялов («Ак Барс»).
Защитники: Виктор Антипин, Игорь Ожиганов, Динар Хафизуллин (все – СКА), Юрий Паутов, Даниил Пыленков (оба – «Витязь»), Андрей Сергеев («Динамо» М), Алексей Марченко, Рушан Рафиков (оба – «Локомотив»), Егор Яковлев, Григорий Дронов (оба – «Металлург» Мг), Никита Лямкин, Дмитрий Юдин оба — «Ак Барс»), Михаил Науменков («Салават Юлаев»).
Нападающие: Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артём Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Василий Подколзин (все – СКА), Захар Бардаков, Данила Моисеев (оба – «Витязь»), Вадим Шипачёв («Динамо» М), Павел Красковский, Николай Коваленко, Егор Коршков, Георгий Иванов (все — «Локомотив), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»).
Штаб сборной: глава штаба – Роман Ротенберг, главный тренер – Валерий Брагин, тренеры – Александр Титов, Алексей Бабинцев, тренер вратарей – Рашит Давыдов, тренер по развитию игроков – Дэниэл Бохнер, тренер-методист – Ларс Юханссон, тренеры по физподготовке – Александр Трошин, Юрий Жданов и Артем Нехороших.
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