Экс-генменеджер «Питтсбурга»: «пингвины» не выиграли бы Кубок, если бы я не купил Кессела

Экс-генменеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд рассказал о своей неожиданной отставке, которая случилась в конце января, а также отметил одну из причин двух побед команды в розыгрыше Кубка Стэнли (2016, 2017).



«Почему я ушёл в отставку с поста генерального менеджера «Питтсбурга», да ещё и так внезапно? На то была своя причина. Но я предпочитаю об этом не говорить, пусть об этом говорят другие. Могу лишь сказать, что «пингвины» очень хорошо со мной обошлись, эта организация оставила мне много отличных воспоминаний.



Что стало ключом к нашим успехам? Возможно, «Питтсбург» не выиграл бы дважды Кубок Стэнли, если я в своё время не купил бы Фила Кессела», — сказал Рутерфорд в эфире программы Hockey Night In Canada телекомпании Sportsnet.



Напомним, что Фил Кессел провёл в «Питтсбурге» 4 сезона и стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Он был приобретён в 2015 году у «Торонто», отдав взамен Каспери Капанена, Ника Спэлинга, Скотта Харрингтона и третий раунд драфта 2016 года. За время выступления в «Пингвинз» Кессел снискал себе неоднозначную репутацию, вызывал критику со стороны партнёра по звену Евгения Малкина, и в 2019 году был обменян в «Аризону» на Алекса Гальченюка.