Итоги третьего раунда конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ на «Чемпионате»

Вчера, 15 апреля, в седьмом матче серии финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции «Ак Барс» принимал «Авангард». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ. «Ястребы» выиграли серию — 4-3. Эта серия завершила программу третьего раунда Кубка Гагарина.
«Чемпионат» подводит итоги третьего раунда конкурса прогнозистов плей-офф КХЛ, который проводится на портале. За один угаданный исход в третьем раунде прогнозисты получили два балла, а за точно указанный счёт – ещё один дополнительный балл. Борьба ведётся в общем зачёте и между дивизионами.
Лидерство в дивизионе «Ветераны цеха» удерживает Александр Рогулев (31 очко), в дивизионе «Девушки, молодёжь и коршун» лидирует Владислав Уткин и Иван Богун (по 30 очков), дивизион «Чемпионат» возглавляет Максим Замятин (32 балла), а в дивизионе «Эксперты ТВ» первыми идут Евгения Головина и Алексей Бадюков (по 31 очко). Таким образом, лидерство в общем зачёте единолично принадлежит Замятину.
Эксперт. Места 1-16
Эксперт. Места 17-32
Дивизион «Ветераны цеха»
Дивизион «Эксперты ТВ»
Дивизион «Девушки, молодёжь и коршун»
Дивизион «Чемпионат»
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