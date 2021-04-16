КХЛ назвала лучших игроков финалов конференций

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации назвала лучших игроков финалов конференций плей-офф Кубка Гагарина.



Лучшим вратарем признан Ларс Юханссон из ЦСКА, проведший три матча на ноль в серии с СКА и повторивший рекорд Андерса Нильссона («Ак Барс», сезон-2014/2015) по сухим матчам за один плей-офф. Юханссон отразил 95,91% бросков при коэффициенте надёжности 1,02.



Лучшим защитником стал Мэт Робинсон из ЦСКА, набравший 4 (1+3) очка с общим показателем полезности «+5». Среднее игровое время защитника составило 25 минут 36 секунд. Робинсон совершил четыре силовых приёма, заблокировал семь бросков и один раз на нём нарушали правила.



Лучшим нападающим признан Дмитрий Воронков из «Ак Барса». Он набрал 7 (4+3) очков. Воронков проводил на льду в среднем 15 минут и 53 секунды, совершил 20 силовых приёмов, заблокировал 11 бросков и дважды на нём нарушали правила соперники.



Лучшим новичком стал Клим Костин («Авангард»), набравший 5 (3+2) очков в семи матчах. Общий показатель полезности форварда составил «+4», в среднем он проводил на льду 16 минут и 15 секунд, совершил 22 силовых приёма, заблокировал семь бросков и дважды на нём нарушали правила.

И всё-таки «Авангард»! Потрясающий бросок защитника Каски отправил Омск в финал КХЛ! В шикарной седьмой битве «Авангарда» и «Ак Барса» вновь сильнее оказалась гостевая команда.