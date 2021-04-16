КХЛ назвала лучших игроков финалов конференций

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации назвала лучших игроков финалов конференций плей-офф Кубка Гагарина.
Лучшим вратарем признан Ларс Юханссон из ЦСКА, проведший три матча на ноль в серии с СКА и повторивший рекорд Андерса Нильссона («Ак Барс», сезон-2014/2015) по сухим матчам за один плей-офф. Юханссон отразил 95,91% бросков при коэффициенте надёжности 1,02.
Лучшим защитником стал Мэт Робинсон из ЦСКА, набравший 4 (1+3) очка с общим показателем полезности «+5». Среднее игровое время защитника составило 25 минут 36 секунд. Робинсон совершил четыре силовых приёма, заблокировал семь бросков и один раз на нём нарушали правила.
Лучшим нападающим признан Дмитрий Воронков из «Ак Барса». Он набрал 7 (4+3) очков. Воронков проводил на льду в среднем 15 минут и 53 секунды, совершил 20 силовых приёмов, заблокировал 11 бросков и дважды на нём нарушали правила соперники.
Лучшим новичком стал Клим Костин («Авангард»), набравший 5 (3+2) очков в семи матчах. Общий показатель полезности форварда составил «+4», в среднем он проводил на льду 16 минут и 15 секунд, совершил 22 силовых приёма, заблокировал семь бросков и дважды на нём нарушали правила.
- 16 апреля 2021
-
14:00
-
13:37
-
13:32
-
13:30
-
12:57
-
12:07
-
11:59
-
11:42
-
11:20
-
11:16
-
11:06
-
10:46
-
10:42
-
10:01
-
10:00
-
09:45
-
09:42
-
08:56
-
08:50
-
08:43
-
08:33
-
08:24
-
08:21
-
08:15
-
08:10
-
07:56
-
07:50
-
07:38
-
07:00
-
06:05
-
06:05
-
05:32
-
05:04
-
04:48
-
04:41