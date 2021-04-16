«Спартак» будет проводить домашние матчи КХЛ сезона-2021/2022 на арене «Мегаспорт»

Московский «Спартак» будет проводить домашние матчи сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги на арене «Мегаспорт». Об этом сообщил генеральный менеджер команды Алексей Жамнов. Молодёжный состав будет принимать соперников на Малой арене спорткомплекса «Лужники».



«Первая команда будет проводить матчи КХЛ на арене „Мегаспорт“, а на МСА „Лужники“ команда будет базироваться и тренироваться. В свою очередь планируется, что молодёжка „Спартака“ будет играть на МСА „Лужники“, — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Павлом Панышевым.



Напомним, всезоне-2020/21 „Спартак“ проводил домашние матчи на „ЦСКА-Арене“.



За историю Континентальной хоккейной лиги московский „Спартак“ принимал соперников на трёх разных домашних аренах — во дворце спорта „Сокольники“, на Малой спортивной арене „Лужников“ и на „ЦСКА-Арене“.

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