Стал известен состав сборной Чехии на юниорский чемпионат мира

Тренерский штаб юниорской сборной Чехии определился с составом команды на юниорский чемпионат мира — 2021, который стартует 27 апреля в США, сообщает сайт чешской хоккейной федерации.

Состав юниорской сборной Чехии

Вратари: Патрик Хармла, Томаш Суханек, Оливер Сатны.



Защитники: Давид Йиричек, Томаш Хамара, Давид Моравец, Матей Пинкаш, Станислав Свозил, Якуб Седивы, Давид Шпачек, Иржи Тихачек.



Нападающие: Якуб Альтрихтер, Якуб Брабенец, Ярослав Хмелар, Якуб Кош, Иржи Кулих, Марцел Марцел, Шимон Марха, Матеуш Меншик, Пётр Моравец, Лукаш Пажер, Доминик Рымон, Мартин Русавы, Давид Скухровец, Шимон Славичек, Габриель Штурц, Матиаш Шаповалив.

Первый матч сборная Чехии проведёт 27 апреля против Германии. 2 мая чехи встретятся со сборной России.