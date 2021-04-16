Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ИИХФ проверит информацию о запрете въезда в США для Ивана Мирошниченко

ИИХФ проверит информацию о запрете въезда в США для Ивана Мирошниченко
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
Аудио-версия:

Пресс-атташе Международной федерации хоккея (ИИХФ) Адам Стейсс сообщил, что в организацию не поступала информация о запрете въезда на территорию США хоккеисту юниорской сборной России Ивану Мирошниченко.

«Я ничего не слышал об этом. Намереваюсь проверить и выяснить, было ли что-то на этот счёт, но мы ничего не слышали о таком решении. В данный момент нам просто необходимо собрать больше информации и координироваться с местным оргкомитетом и Федерацией хоккея России, прежде чем мы примем решение о дальнейших шагах. На данном этапе мы лишь собираем информацию», — приводит слова Стейсса РИА «Новости».

Ранее «Чемпионату» стало известно, что миграционная служба США по неизвестным причинам не пускает российского форварда на территорию страны, даже несмотря на наличие у него визы. Юниорский чемпионат мира пройдёт в США с 27 апреля по 7 мая. Сборная России планирует отправиться в США 19 апреля.

Состав групп и расписание матчей юниорского чемпионата мира
«Я просто офигел! ФБР проверило, что-то там не так, и всё». Интервью с Мирошниченко
Лидер юниорской сборной России не понимает, почему власти США отказали ему во въезде в страну. Раньше ездил туда, а теперь нельзя.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021