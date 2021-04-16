ИИХФ проверит информацию о запрете въезда в США для Ивана Мирошниченко

Пресс-атташе Международной федерации хоккея (ИИХФ) Адам Стейсс сообщил, что в организацию не поступала информация о запрете въезда на территорию США хоккеисту юниорской сборной России Ивану Мирошниченко.
«Я ничего не слышал об этом. Намереваюсь проверить и выяснить, было ли что-то на этот счёт, но мы ничего не слышали о таком решении. В данный момент нам просто необходимо собрать больше информации и координироваться с местным оргкомитетом и Федерацией хоккея России, прежде чем мы примем решение о дальнейших шагах. На данном этапе мы лишь собираем информацию», — приводит слова Стейсса РИА «Новости».
Ранее «Чемпионату» стало известно, что миграционная служба США по неизвестным причинам не пускает российского форварда на территорию страны, даже несмотря на наличие у него визы. Юниорский чемпионат мира пройдёт в США с 27 апреля по 7 мая. Сборная России планирует отправиться в США 19 апреля.
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