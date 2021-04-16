«Монреаль» вызвал лучшего бомбардира NCAA спустя неделю после его дебюта в АХЛ
«Монреаль Канадиенс» вызвал в основную команду из фарм-клуба — «Лаваль Рокет» — нападающего Коула Кофилда.
Кофилд в текущем сезоне выступал за университет Висконсина в NCAA, набрав 52 (30+22) очка в 31 матче и тем самым являясь лучшим бомбардиром и снайпером лиги. В 2019 году Кофилд был выбран «Канадиенс» на драфте, а в конце марта с ним был подписан контракт.
9 апреля форвард дебютировал в АХЛ за «Лаваль Рокет» и сразу же набрал 3 (2+1) очка в матче с «Торонто Марлиз» (5:3), став первой звездой встречи.
Кроме Кофилда, из фарм-клуба в основной состав вызван вратарь Кейден Примо.
«Мои лёгкие «кричат». У «Ванкувера» 19 игр за месяц, там возмущены решением НХЛ
Перед сезоном все были согласны с рисками, но теперь игроки могут вынудить НХЛ пойти на уступки.
Рекомендуем вам
- 16 апреля 2021
-
18:11
-
17:54
-
17:28
-
17:18
-
16:55
-
16:42
-
15:50
-
15:20
-
14:48
-
14:40
-
14:22
-
14:00
-
13:37
-
13:32
-
13:30
-
12:57
-
12:07
-
11:59
-
11:42
-
11:20
-
11:16
-
11:06
-
10:46
-
10:42
-
10:01
-
10:00
-
09:45
-
09:42
-
08:56
-
08:50
-
08:43
-
08:33
-
08:24
-
08:21
-
08:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам