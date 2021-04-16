«Монреаль» вызвал лучшего бомбардира NCAA спустя неделю после его дебюта в АХЛ

«Монреаль Канадиенс» вызвал в основную команду из фарм-клуба — «Лаваль Рокет» — нападающего Коула Кофилда.



Кофилд в текущем сезоне выступал за университет Висконсина в NCAA, набрав 52 (30+22) очка в 31 матче и тем самым являясь лучшим бомбардиром и снайпером лиги. В 2019 году Кофилд был выбран «Канадиенс» на драфте, а в конце марта с ним был подписан контракт.



9 апреля форвард дебютировал в АХЛ за «Лаваль Рокет» и сразу же набрал 3 (2+1) очка в матче с «Торонто Марлиз» (5:3), став первой звездой встречи.



Кроме Кофилда, из фарм-клуба в основной состав вызван вратарь Кейден Примо.

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