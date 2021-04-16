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Волков и Бойков продлили контракты с «Динамо» на два года

Волков и Бойков продлили контракты с «Динамо» на два года
Хоккей / КХЛ 0
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Московское «Динамо» подписало новые соглашения с двумя игроками команды — защитниками Артёмом Волковым и Сергеем Бойковым. Оба хоккеиста продлили контракты на два сезона — до 2023 года, сообщает официальный сайт команды.

23-летний уроженец Твери Артём Волков попал в систему московского «Динамо» в сезоне-2012/2013, когда его пригласили в Академию имени А. И. Чернышева. Затем он защищал цвета клуба в МХЛ и ВХЛ, выиграл Кубок Братины в составе «Динамо» (Балашиха). В сезоне-2015/16 он дебютировал в основной команде клуба и с тех пор провёл за бело-голубых в КХЛ 258 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал 24 результативные передачи.

25-летний хабаровчанин Сергей Бойков шесть сезонов отыграл в Северной Америке, был задрафтован «Колорадо», но не сыграл в НХЛ, и в сезоне-2019/2020 подписал соглашение с московским «Динамо». В минувшем сезоне Бойков участвовал в 43 встречах и отдал четыре результативные передачи.

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