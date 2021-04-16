Шесть игроков из КХЛ вызваны в сборную Швеции для подготовки к чемпионату мира

Сборная Швеции опубликовала состав команды на тренировочный сбор, который пройдёт в пригороде Стокгольма Сёдертелье с 19 по 23 апреля. Сбор станет одним из этапов подготовки к чемпионату мира.



В состав шведов попали шесть хоккеистов клубов КХЛ – защитники Виктор Лёв и Йонатан Пудас из «Йокерита», Лоуренс Пилут из «Трактора», и нападающие – Оскар Линдберг («Динамо» Москва), Деннис Расмуссен («Металлург»), Мальте Стрёмвалль (СКА). Всего на сбор вызвано 26 хоккеистов.

Вратари: Даниэль Марменлинд («Вестервик»), Никлас Рубин («Фрелунда»), Арвид Хольм («Фарьестад»).



Защитники: Альберт Йоханссон («Фарьестад»), Виктор Лёв, Йонатан Пудас (оба — «Йокерит»), Маттиас Норлиндер («Фрелунда»), Магнус Нюгрен («Давос»), Адам Оллас Маттссон («Мальмё»), Лоуренс Пилут («Трактор»), Йеспер Петтерссон («Юргорден»), Йеспер Селльгрен («Фрелунда»)



Нападающие: Уильям Эклунд («Юргорден»), Макс Фриберг («Фрёлунда»), Оскар Линдберг («Динамо» Москва), Михаэль Лундквист («Фарьестад»), Маркус Юнг («Линчёпинг»), Фредрик Олофссон («Оскарсхамн»), Якоб Петерсон «Фарьестад»), Деннис Расмуссен («Металлург»), Густав Ридаль («Фарьестад»), Мальте Стрёмвалль (СКА), Себастьян Страндберг («Юргорден»), Эмиль Сильвегард («Мальмё»), Даниэль Викстен («Фарьестад»), Мануэль Агрен («Юргорден»).

После сбора с 26 апреля по 4 мая Швеция сыграет на Кубке северных стран, где проведёт по два матча с Данией и Норвегией. С 12 по 15 мая Швецию ожидает заключительный этап Еврохоккейтура.