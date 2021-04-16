«Югра» победила новокузнецкий «Металлург» в первом матче финала ВХЛ

Ханты-мансийская «Югра» на домашнем льду переиграла «Металлург» из Новокузнецка в первом матче финальной серии Кубка Петрова — главного трофея Высшей хоккейной лиги — 4:1.



Счёт в матче на 26-й минуте открыли гости — забил лучший бомбардир текущего плей-офф Максим Кицын, он набрал 23-е очко. «Югра» сравняла счёт на 32-й минуте — автором гола стал Никита Тертышный. До этого югорчанам не засчитали ещё один гол, усмотрев в эпизоде помеху вратарю.



На 37-й минуте «Югра» вышла вперёд — шайбу вогнал Евгений Рымарев. Третий гол хозяев на 54-й минуте забил Иван Лекомцев, а за 24 секунды до конца третьего периода окончательный счёт броском в пустые ворота из своей зоны установил Тимур Таратунин.



«Югра» повела в финальной серии — 1-0. Второй матч состоится завтра в 15:00 мск.