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«Югра» победила новокузнецкий «Металлург» в первом матче финала ВХЛ

«Югра» победила новокузнецкий «Металлург» в первом матче финала ВХЛ
Хоккей / ВХЛ 0
Аудио-версия:

Ханты-мансийская «Югра» на домашнем льду переиграла «Металлург» из Новокузнецка в первом матче финальной серии Кубка Петрова — главного трофея Высшей хоккейной лиги — 4:1.

Счёт в матче на 26-й минуте открыли гости — забил лучший бомбардир текущего плей-офф Максим Кицын, он набрал 23-е очко. «Югра» сравняла счёт на 32-й минуте — автором гола стал Никита Тертышный. До этого югорчанам не засчитали ещё один гол, усмотрев в эпизоде помеху вратарю.

На 37-й минуте «Югра» вышла вперёд — шайбу вогнал Евгений Рымарев. Третий гол хозяев на 54-й минуте забил Иван Лекомцев, а за 24 секунды до конца третьего периода окончательный счёт броском в пустые ворота из своей зоны установил Тимур Таратунин.

«Югра» повела в финальной серии — 1-0. Второй матч состоится завтра в 15:00 мск.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
16 апреля 2021, пятница. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
4 : 1
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 Кицын (Поляков, Ломако) – 25:05' (5x4)   1:1 Тертышный (Пилипенко, Берлёв) – 31:27' (5x5)   2:1 Рымарев (Верёвкин, Сохатский) – 36:15' (5x5)   3:1 Лекомцев (Пилипенко, Тертышный) – 53:33' (4x3)   4:1 Таратунин – 59:36' (en)
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