«Салават Юлаев» продлил контракт с Науменковым

«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Михаилом Науменковым. Новое соглашение с игроком рассчитано на два сезона, сообщают уфимцы на своём сайте.



Науменков перешёл в «Салават Юлаев» по ходу сезона-2020/2021 и успел провести за юлаевцев 35 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «+5».



До «Салавата Юлаева» уроженец Москвы выступал за «Красную Армию», ТХК, ЦСКА, «Кубань» и «Адмирал». С армейцами стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2018/2019. Всего в КХЛ Науменков провёл 435 матчей, набрал 79 (19+60) очков при показателе полезности «+142». Науменков — серебряный призёр молодёжного чемпионата мира — 2012.



Ранее «Салават Юлаев» также на два сезона продлил контракт с защитником и капитаном команды Григорием Паниным.