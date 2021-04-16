Майоров: «Ак Барс» явно подсел в финале конференции

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал мнение, почему казанский «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду» в финале Восточной конференции КХЛ.



«Казань в серии с «Авангардом» почему-то отказалась от своей привычной игры. В двух первых раундах «Ак Барс» очень здорово начинал матчи. Такое силовое давление на соперников оказывал, что я, помню, удивлялся: бегают как угорелые и всё время втыкаются! И «Торпедо», и «Салават Юлаев» казанцы просто задавили. А вот с «Авангардом» у них это сделать не получилось. Возможно, потому что «ястребы» оказались не слабее их именно в физическом плане. В финале конференции «Ак Барс» явно подсел», — приводит слова Майорова «Матч ТВ».



Первый матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» состоится 18 апреля в 18:00 мск.

Вершки и корешки. В плей-офф «Ак Барс» тащила молодёжь, а легионеры сидели на трибуне У воспитанников системы клуба не было поддержки от взрослых лидеров. Это стало главной проблемой Казани в финале Востока.